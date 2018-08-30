Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için öğrencilerin bekleyişi hala sürüyor. ÖSYM'nin ana sayfasına adete kenetlenen öğrenciler üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması için osym.gov.tr adresini sürekli yenileyip kontrol ediyorlar. Dün akşam saatlerine doğru ÖSYM'den son dakika açıklama gelmişti. Öğrenciler YKS beklerken KPSS sonuçları ile karşılaştılar. İşte YKS tercih sonuçları için merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı bilinmiyor. ÖSYM henüz YKS tercih sonuçları için tarih vermedi. Öğrenciler sosyal medya üzerinden tüm gelişmeleri takip ediyorlar. ÖSYM üniversite tercih sonuçları için duyuru yaparsa sayfamızda olacaktır.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezi(ÖSYM) tarafından resmi sitesinden adaylara duyurulacak. Adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi yani https://ais.osym.gov.tr sitesinden giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Sisteme TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra açılan ekranın sol tarafındaki butonlardan "Sonuçlarım" kısmına tıklayıp tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARINI ANLIK OLARAK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı zamanda yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden de adaylara duyurulacak ve sonuçları öğrenmeleri bu ekrandan da mümkün olacak. Yine ÖSYM AİS'e giriş yapar gibi TC kimlik numarası ve kendilerine ait şifreleriyle giriş yapılabilinecek. Sonuç belgesi basılmayacak veya adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS tercih sonuçları sadece internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilebilinecek.

YKS EK YERLEŞTİRME HANGİ TARİHDE BAŞLAYACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşebilen adaylar üniversitelerin kayıt tarihleri süresince kayıtlarını tamamlayıp öğrenimlerine başlayabilecekler. Ancak henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar Üniversite kayıt işlemleri için açıklanan tarihin 3-7 Eylül 2018 olduğunu görünce YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması gerektiği tahmininde bulundu. ÖSYM bu konuyla ilgili net bir duyuruda bulunmadı. Kayıt Hakkı kazanan ve tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler üniversitenin kayıt için gerekli gördüğü belgeleri tamamlayarak 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve üniversiteler tarafından belirlenen belge ve tarihe göre tamamlanılacak.

Bir yükseköğretim programına yerleşen ama ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılması gerekecek.

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