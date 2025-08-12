Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS tercihleri nasıl yapılır, üniversite tercih süresi bitti mi?

        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS tercihleri nasıl yapılır, tercih süresi bitti mi?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. Üniversite tercihleri 1 Ağustos tarihinde başladı. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra ek tercih dönemi başlayacak. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS tercihleri nasıl yapılır, tercih süresi bitti mi? İşte 2025 YKS tercih sonuçlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek. Tercihlerin ardından ek tercih süreci için geri sayım başlayacak. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS tercihleri nasıl yapılır?

        2

        YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        2025 YKS tercih işlemleri, 13 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Yerleşen adaylar, belirlenen tarihlerde e-kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.

        E-kayıt yapamayan adaylar ise kayıt süresi içinde üniversitelere şahsen başvurabilecek. 2025 yılı için üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından resmi duyuru yapıldığında güncel bilgilere yer verilecektir. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

        3

        EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

        Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmenler aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Üniversiteler de düzenleyecekleri fuarlarla adaylara destek olacak.

        YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül'de yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak, ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.

