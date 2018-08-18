YKS tercih sonuçları için nefesler turuldu. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre binlerce genç gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri seçerek ÖSYM'ye tercihlerini bildirdi. Şimdi gözler ÖSYM'nin YKS tercihlerini açıklayacağı günde. Peki ÖSYM YKS tercih sonuçları için bir tarih verdi mi? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı. YKS tercih sonuçları ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, bir okul ve bölüme yerleşen adayların kayıt telaşı da başlamış olacak. ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

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