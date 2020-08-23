YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercihleri için ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2020

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.