Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.