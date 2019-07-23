YKS tercihleri nasıl yapılacak? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 2019 YKS TYT VE AYT olmak üzere iki oturumla gerçekleşmişti. Sonuçların açıklanması ile de bugün itibarıyla tercih işlemi başladı. ÖSYM'de öğrencilere bu süreçte yardımcı olmak için YKS tercih robotu ve YÖK Atlas sistemini erişime açtı. YKS tercih robotu YÖK Atlas üzerinden ulaşılıyor. İşte YKS tercih ile ilgili tüm detaylar...

YKS TERCİH ROBOTU

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YÖK ATLAS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? 2019

ÖSYM tarafından yapılan 2019-YKS'de adayların tercihleri alınmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları tercih işlemlerinden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. YKS yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.