Üniversite adayları bu yıl yani 2018 yılında ilk defa YKS’ye girdiler. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan YGS ve LYS yerini YKS’ye bıraktı. YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere iki aşamada gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda Uygulanan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) yerini TYT, LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ise yerini TYT yani Temel Yeterlilik Testi’ne bıraktı. YGS ve LYS’nin aksine TYT ve AYT peş peşe iki günde, 30 Haziran Cumartesi (TYT) ve 1 Temmuz Pazar (AYT) günleri yapıldı. Sınavın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Üniversite adayları sınavın ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki; Üniversite sınavı yani YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS – üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı…

YKS – ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı bilindiği üzere TYT ve AYT olmak üzere iki aşamada yapılmıştı. Ayrıca AYT ile aynı günde YDT yani Yabancı Dil Testi de yapılmıştı. Dolayısıyla YKS sonuçları aynı zamanda TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanması anlamına geliyor. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖYSM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından ilan edilen YKS sonuç tarihleri ise şöyle:

TYT – 31 Temmuz

AYT – 31 Temmuz

YDT – 31 Temmuz

Tarihlerden de anlaşıldığı üzere YKS kapsamında girilen 3 sınavın sonuçları aynı günde yani 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Ancak, sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor. Üniversite adayları sınav sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası’ndan öğrenebilecekler.

YKS – ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS – Üniversite tercih kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Üniversite adaylarının bu yıl ilk defa girdikleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. YKS'nin ilk aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) YGS'nin; AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise LYS'nin yerini aldı. YGS ve LYS'nin aksine AYT ve TYT peş peşe iki günde yapıldı. YSK soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise 1 Haziran Pazar akşamı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.