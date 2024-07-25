YKS Üniversite taban puanları 2024: YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

KAÇ TERCİH HAKKI OLACAK?

Öğrenciler, istek sırasına göre üniversite ve bölümlere tercih listelerinde yer verecek. Tercih alanlarının hepsinin doldurulması zorunlu olmazken adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunacak. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmeyecek. Tercih süresi dolmadan adaylar tercih listelerinde değişiklik yapabilecek