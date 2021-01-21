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Yoğun bakım servislerinde yüzde 60 azalma: Uçurumun kenarındaydık

Türkiye genelinde yoğun bakım servislerinde yüzde 60 civarında azalma olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Kısıtlamalar geldi ve onlar inanılmaz derece yararlı oldu. Hasta sayıları gittikçe aşağı indi" dedi

Yoğun bakım servislerinde yüzde 60 azalma: Uçurumun kenarındaydık
DHA

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle, yaklaşık 2 ay önce sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden başladı. Bunun yanısıra restoranlar da yalnızca paket servis hizmeti verdi. Vatandaşların toplu şekilde bulunduğu ortamlarda ise, kişi sayısı sınırlaması ve HES kodu zorunluluğu gibi pek çok kural uygulandı. Türk Yoğun Bakım Derneği verilerine göre kısıtlamalar, yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarına olumlu yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında 7'nci haftaya girerken, Türkiye genelindeki yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 60 düşüş yaşandı. Ancak uzmanlar, bu olumlu gelişmeyle birlikte, vatandaşların rehavete kapılmaması ve tedbirlere uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"UÇURUMUN KENARINDAYDIK, KISITLAMALAR İNANILMAZ YARARLI OLDU"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun bakımların yatak kullanım oranlarına çok olumlu bir şekilde yansıdığını vurgulayan Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandeminin ikinci atağında, yoğun bakımlar çok ciddi bir krize girmişti. Hatta Türk Yoğun Bakım Derneği olarak 'Uçurumun Kenarındayız' mesajıyla bunu dile getirdik. Ve çok tehlikeli bir durumda olduğumuzu, yoğun bakım yataklarının yetmeyeceğini de ifade ettik. Ki böyle bir durum yaşandı. Beklediğimiz üzere kısıtlamalar geldi ve onlar inanılmaz derece yararlı oldu. Hasta sayıları gittikçe aşağı indi. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayıları da azaldı. Yoğun bakımlar, kendi var olan kapasitelerine indirebildiler. Çünkü pandemi döneminde biz yatak sayılarını artırmak zorunda kaldık. Yatak sayımızı 3 katına kadar çıkartma durumunda kalmıştık genişletme yöntemiyle. Şimdi sadece kendi yoğun bakımımızın kapasitesi içinde sınırlı kalabildik" dedi.

"YOĞUN BAKIM HASTALARINDA YAKLAŞIK 4'TE 1 ORANINDA AZALMA SAĞLAYABİLDİK"

Pandeminin artığı dönemde, kapasitelerini 50 yatağa kadar çıkarttıklarının altını çizen Demirkıran, "Ancak şimdi yataklarımızı tekrar azaltarak, yoğun bakım hastalarında yaklaşık 4'te 1 oranında azalma sağlayabildik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kendi var olan yoğun bakımımız içinde, genişletmenin dışındaki ana yoğun bakımımızda hala yataklarımız kovid hastalarımız ile dolu. Bu hastalar, ağır hastalar. Başka hastanelerde tedavileri yapılmaktayken durumu daha da güçleşen hastalar da geldi. Onların tedavisi hala devam ediyor. Türkiye genelinde de sanırım şu anda, bütün yoğun bakımlarda bu ağırlaşan hastalar yer almakta" ifadelerini kullandı.

İYİ BİR GELİŞME AMA İNSANLARI REHAVETE İTMEMELİ

Bizim de öğrendiğimiz kadarıyla bazı illerde, bazı yoğun bakımların bazı üniteleri, kovid hasta sayısının azalması dolayısıyla kapandı diyen Demirkıran, "Bu iyi bir gelişme. Ancak bu gelişme bizi rehavete itmemeli. Çünkü bu mutant virüsün tekrar aktivasyon kazanabilecek olması, şimdilerde İngiltere'nin yaşadığı korkunç durum, Almanya'nın aynı endişe içinde olması, bize de bunun yansımayacağı anlamına gelmiyor. Tedbirler çok önemli. Bu kısıtlamalar zaman içinde esnek hale getirilebilir ama tamamen ortadan kalkmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kısıtlamalardan sonra, bir daralmadan tamamen genişlemeye açılarak aynı rahatlığa erişmemek gerektiğini de düşünüyorum. Tedbirler bir şekilde kendimiz çapında devam etmeli. Bütün vatandaşlarımız kendi tedbirini almalı. Aşı olanlar, aşı oldukları için kendilerini rahat olarak görmemeli" diye konuştu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINDA YÜZDE 60 AZALMA

Türk Yoğun Bakım Derneği, sürekli olarak bütün Türkiye genelinde yoğun bakımlar ile iletişim içinde olduklarını ifade eden Demirkıran, şöyle devam etti: "Bu iletişim ağı çerçevesinde aldığımız bilgiler, yoğun bakımlarda günbegün hasta sayılarının azaldığını göstermekte. Bu rahatlatıcı bir durum. Arkadaşlarımız yaşadıkları o stresli ve zor dönemleri yavaş yavaş atlatmaya başladılar. Yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 60 civarında azalma olduğunu tahmin ediyoruz"

COVID SERVİSİNE ÇEVRİLEN SERVİSLER DE KADEMELİ OLARAK AÇILMAYA BAŞLADI

Bu arada pek çok hastanede tüm servislerin Covid-19 servisi olarak hizmet verdiği günler de yavaş yavaş geride kalıyor. Demirkıran, bu konuya ilişkin ise şunları söyledi: "Kademeli olarak servislerimizi açmaya başladık. Özellikle bizim hastanemizde neredeyse tüm servisleri kapatıp hepsini kovid servisine çevirmiştik. Çünkü böyle bir yoğunluk vardı. Başka hasta bakma şansımız da yoktu. Biz de halkımıza bu hizmeti verebilmek için bütün servislerimizi kovid servislerine çevirmiştik. Şimdi yavaş yavaş, 1-2 servisle bunu sınırlandırdık. Diğer servisleri, kendi branşlarındaki hastaların muayenelerini ve tedavilerini yapabilecek kadar geriye çekebildik"

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