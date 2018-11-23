Ünlü oyuncu Cem Özer tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özer eşi ve kızıyla kameraların karşısına çıktı. Hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı. İşte Özer'in açıklamalarından satırbaşları:
"Şu anki sağlık durumum iyi. Tabii ki daha iyi günlerimiz oldu. Ama oldukça iyi. Her gün de daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ediyoruz. Zor günler geçirdik tabii. Ama her şerde bir hayır vardır.
Bundaki hayır da şu oldu beni çok seven insanlar varmış, benim çok sevdiği insanlar varmış. Bunu fark ettim. Şunu söylemek istiyorum. sevdiğinizi biri varsa bunu ona sağlıklıyken gösterin. Gerçekten o anlamda çok duygulu günler geçirdim.
'BU SAATTEN SONRA O İNSANLARI BIRAKMAYACAĞIM'
Hiç ummadığım kişiler geldi, hiç ummadığım kişiler benim için gözyaşı döktü ve ben bu saatten sonra o insanları bırakmayacağım.
Sadece tanıdığım sevenler değil tanımadığım insanlar da var. Afyon'dan kaymak mı gelmedi, Kayseri'den pastırma, Trabzon'dan tereyağı mı gelmedi mi? Kemik suyuna çorbalar... Aşçılarından şeflerinden çorbalar, reçeller... Hepsinin üstünde güzel notlar var. Sayamayacağım kadar şey. Bu beni çok duygulandırdı.
'BİZ ÖLÜ SEVEN BİR MİLLETİZ'
Hep şey derdim ben biz nekrofili bir milletiz ya. Ölü seviyoruz, cenazelerde en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Hep şey derdim bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım. Gelenlerin gözünde pişmanlıkları gördüm.
Sağlıklıyken sevginizi lütfen gösterin. Yoğun bakımda öldüğümü zannettim annemle babamla zaman geçiririm dedim. "
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