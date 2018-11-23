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'BİZ ÖLÜ SEVEN BİR MİLLETİZ'

Hep şey derdim ben biz nekrofili bir milletiz ya. Ölü seviyoruz, cenazelerde en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Hep şey derdim bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım. Gelenlerin gözünde pişmanlıkları gördüm.