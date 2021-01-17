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Yoğun karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var

Düzce’de meydana gelen kazada şiddetli kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan araç, şarampolden uçarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralandı

Yoğun karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var
İHA

Kaza; 22.30 sıralarında Beyköy Beldesi Samandare Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samandere Köyü istikametine gitmekte olan Ü.C.’nin kullandığı 54 ANN 999 plakalı kamyonet şiddetli kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolda kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampolden Uğur Suyu Deresine uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ü.C., H,A., B,A., Y.A., D.C.ve C.U. yaralandılar. İHA'nın haberine göre; yaralılar Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince halatlarla derenin içinden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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