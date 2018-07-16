Düzenli olarak uygulayacağınız yoğurtlu maske tarifleriyle sağlıklı ve ışıltılı bir cilt elde edebilirsiniz. İşte farklı ihtiyaçlara göre bir araya getirdiğimiz yoğurtlu maske tarifleri...
CİLDE PARLAKLIK VEREN YOĞURT MASKESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 çay kaşığı sade yoğurt, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı yulaf ezmesi.
CİLDE PARLAKLIK VEREN YOĞURT MASKESİ NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri bir kaseye alın ve iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze ince bir tabaka oluşturacak şekilde sürün. 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Maske sonrası cildinize bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.
CİLT LEKELERİNE İYİ GELEN YOĞURT MASKESİ İÇİN MALZEMELER
2 adet çilek, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı sade yoğurt.
CİLT LEKELERİNE İYİ GELEN YOĞURT MASKESİ NASIL YAPILIR?
Çilekleri iyice yıkayıp çatalla ezin. Bal ve yoğurtla birlikte karıştırıp göz ve dudak çevresi dışında tüm yüzünüze sürün. 20 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayın.
NEMLENDİRİCİ ETKİLİ YOĞURTLU MASKE İÇİN MALZEMELER
1 tatlı kaşığı yoğurt, çeyrek avokado içi, 1 çay kaşığı zeytinyağı.
NEMLENDİRİCİ ETKİLİ YOĞURTLU MASKE NASIL YAPILIR?
Avokadoyu iyice ezdikten sonra yoğurt ve zeytinyağıyla karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Maskeyi ilk ılık suyla, ardından soğuk suyla yıkayın.
NEMLENDİRİCİ ETKİLİ BALLI MUZLU MASKE İÇİN MALZEMELER
Çeyrek muz, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt
NEMLENDİRİCİ ETKİLİ BALLI MUZLU MASKE NASIL YAPILIR?
Muzu çatalla ezin. İçerisine yoğurt ve balı ekleyip karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve yaklaşık 20 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın. Bu maske, cildinizi daha nemli ve parlak gösterecektir.
CİLTTEN ÖLÜ DERİYİ ARINDIRAN YOĞURT MASKESİ İÇİN MALZEMELER
1 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı sade yoğurt, 4 adet badem, 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu.
CİLTTEN ÖLÜ DERİYİ ARINDIRAN YOĞURT MASKESİ NASIL YAPILIR?
Bademleri blender'dan toz haline getirdikten sonra diğer malzemelerle iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürüp 10 dakika bekletin ve bol suyla durulayın. Maske sonrası nemlendirici kullanabilirsiniz.
YAĞLI CİLTLERE İYİ GELEN YOĞURTLI MASKE İÇİN MALZEMELER
1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı limon suyu, çeyrek rendelenmiş elma
YAĞLI CİLTLERE İYİ GELEN YOĞURTLI MASKE NASIL YAPILIR?
Malzemelerin tümünü karıştırın. Cildinize uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin. Bol suyla durulayın.
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