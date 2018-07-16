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NEMLENDİRİCİ ETKİLİ BALLI MUZLU MASKE İÇİN MALZEMELER

Çeyrek muz, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ BALLI MUZLU MASKE NASIL YAPILIR?

Muzu çatalla ezin. İçerisine yoğurt ve balı ekleyip karıştırın. Karışımı cildinize sürün ve yaklaşık 20 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın. Bu maske, cildinizi daha nemli ve parlak gösterecektir.