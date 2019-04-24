Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK),Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.
Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama ve bununla ilgili gerekli tedbir ve kararları almakla görevli YOİKK'nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Yeni yapısıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yarın toplanacak kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut yer alıyor.
Kurulda, sivil toplum örgütlerini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak bulunuyor.
Yeni dönemde ilki gerçekleştirilecek toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili gelecek dönemdeki faaliyetler ve buna ilişkin takvim tespit edilecek.
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