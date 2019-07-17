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YÖK Atlas tercih robotu 2019! YÖK Atlas üniversite taban ve tavan puanları

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercihlerinde adaylara yardımcı olması amacıyla YÖK tarafından geliştirilen bir sistem. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler bilgi edinmek için YÖK Atlas tercih robotuna giriş yapıyor. YÖK Atlas üzerinden lisans ve önlisans taban - tavan puanlarına erişiliyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Ayrıntılar haberimizde...

YÖK Atlas tercih robotu 2019

YÖK Atlas tercih robotu üzerinden öğrenciler 2018 yılı başta olmak üzere, geçmiş yılların başarı sıralamalarına ve taban - tavan puanlarını öğrenebiliyor. YKS açıklandıktan hemen sonra başlayan üniversite tercih maratonunda, öğrenciler için çok önemli bir kaynak olarak YÖK atlas uygulaması öne çıkıyor. YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas'ta yer alan önemli noktalar.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

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2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. 

 

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