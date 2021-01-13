Mehmetçik onu da bırakmadı! 0:00 / 0:00

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk´ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK´ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında Komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 milimetre Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 12.5 milimetre Doçka mühimmatı, 14,5 milimetre Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Mehmetçiğin, nehrin karşısına geçemeyen ve kendisini takip eden köpeğe yardım ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.