Mehmetçik onu da bırakmadı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikMEHMETÇİK! Son dakika: Askerlerden göz yaşartan yardım! Onu da geçirdiler
ABONE OL

Mehmetçik onu da bırakmadı!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, kendilerine eşlik eden bir köpeği nehirden geçemediği için omuzlayıp onu da nehrin karşı kıyısına taşıdı. Kameraya yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı

MEHMETÇİK! Son dakika: Askerlerden göz yaşartan yardım! Onu da geçirdiler
Mehmetçik onu da bırakmadı!
0:00 / 0:00
DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk´ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK´ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında Komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 milimetre Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 12.5 milimetre Doçka mühimmatı, 14,5 milimetre Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Mehmetçiğin, nehrin karşısına geçemeyen ve kendisini takip eden köpeğe yardım ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DONACAĞIZ! Son dakika: KAR KAPIDA - Hava durumu 13 Ocak Meteroroloji
GÜNDEMSağanak, fırtına, kar...
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
İzmir'de etkili sağanak: Sel ve su baskınları meydana geldi
GÜNDEMİzmir'i sağanak vurdu
Raylardan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
GÜNDEMİZBAN'ın çarptığı genç hayatını kaybetti
Manisa'da sahte içki operasyonu: 3 bin 365 litre ele geçirildi
GÜNDEMManisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
Edirne'de Tunca Nehri için 'kırmızı alarm' uyarısı
GÜNDEMTunca Nehri'nde 'kırmızı alarm' uyarısı
Ümitcan Uygun’un uyuşturucu kullandığı görüntülerde yanında bulunan kadın yakalandı
GÜNDEMGörüntüler olay yaratmıştı! O isim de gözaltında
Karneler ne zaman verilecek 2021?
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu
GÜNDEMÇanta içince kemik parçaları bulundu
Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
GÜNDEMO il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı