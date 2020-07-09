YÖK'te gıda ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler masaya yatırıldı

AA

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" tarafından ilk kez kurgulanarak 2015'te hayata geçirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında yer alan üniversitelerden, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak 6 üniversitenin rektörü ve projeden sorumlu rektör yardımcıları ile YÖK'te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade etti.