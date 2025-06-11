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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İLE ÜCRETİ || 2025 YÖKDİL/2 başvuruları başladı! ÖSYM ile YÖKDİL/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        YÖKDİL/2 başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        YÖKDİL başvuruları için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları 11 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Ardından YÖKDİL sınav ücreti, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalar üzerinden ödenecek. Peki, ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 08:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:07
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        Yılın ikinci YÖKDİL sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları bugün başladı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, YÖKDİL başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

        Takvime göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran Çarşamba günü başladı ve 18 Haziran tarihinde sona erecek.

        Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

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        YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 11 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        2025 YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacak. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

        YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

        2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

        Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.

        Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.

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