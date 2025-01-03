YÖKDİL başvuruları başladı! ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 başvuru ekranı ve ücreti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat'ta yapılacak. YÖKDİL/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, YÖKDİL başvuruları 3 Ocak Cuma bugün itibarıyla başladı ve 9 Ocak'ta sona erecek. Peki ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YÖKDİL başvuru ekranı…
Yılın ilk YÖKDİL sınavı için sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları bugün başladı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak Cuma bugün başladı ve 9 Ocak tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 16 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
2025 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/1 Sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.