Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! 2026 YÖKDİL-1 sınav sonucuna nereden bakılır? ÖSYM YÖKDİL-1 sınav sonucu sorgulama ekranı

        YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 YÖKDİL-1 sınav sonucuna nereden bakılır?

        2026 yılının Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) 8 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Adayların beklediği sınav sonuçları ise bugün itibarıyla açıklandı. Peki, YÖKDİL-1 sınav sonucuna nereden, nasıl bakılır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 18.03.2026 - 15:46
        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1), 8 Mart tarihinde tamamlandı. 113 bin 881 adayın başvurduğu sınav, toplam 89 sınav merkezinde, 316 bina ve 4 bin 534 salonda uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, YÖKDİL sınavı sonuçlarını erişime açtı. Bu kapsamda “YÖKDİL-1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?” soruları yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

        YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Mart'ta yapılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) sonuçları 18 Mart bugün itibarıyla açıklandı.

        YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar, YÖKDİL-1 sınav sonuçlarına 18 Mart 2026 tarihi saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        ÖSYM 2026 YÖKDİL-1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖKDİL/1 SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.

        YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

        2026 yılında gerçekleşecek ikinci YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları 16 - 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
