YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2026 YÖKDİL-1 sınav sonucuna nereden bakılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1), 8 Mart tarihinde tamamlandı. 113 bin 881 adayın başvurduğu sınav, toplam 89 sınav merkezinde, 316 bina ve 4 bin 534 salonda uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, YÖKDİL sınavı sonuçlarını erişime açtı. Bu kapsamda “YÖKDİL-1 sınav sonuçlarına nasıl bakılır, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?” soruları yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...
YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, YÖKDİL-1 sınav sonuçlarına 18 Mart 2026 tarihi saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YÖKDİL/1 SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılında gerçekleşecek ikinci YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları 16 - 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.