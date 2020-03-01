YÖKDİL, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. 1 Mart 2020 Pazar yani bugün ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı uygulanacak. Adaylar sınava girmek için ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine almaları gerek. Diğer merak edilen soru YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

YÖKDİL SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) nugün gerçekleştirilecek. Sınav, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL SINAV SÜRESİ: KAÇ SAAT SÜRECEK?

YÖKDİL sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.