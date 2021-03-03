2020-YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Lisansüstü eğitimde geçerli olan yabancı dil puanına ihtiyacı olan adayların katıldığı 2020-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman açıklanacak? 2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları görüntüleme ekranı

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020-YÖKDİL/2 SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ