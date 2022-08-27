YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

Geçtiğimiz dönemlerde, YÖKDİL Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından sınav günü ya da ertesi gün yayınlanmıştı. Fakat 28 Ağustos Pazar günü yapılacak 2022 YÖKDİL/2 sınavı hakkında bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde paylaşacağız.