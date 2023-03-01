Yoksulluk sınırı 30 bin lirayı aştı

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HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Şubat 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre şubatta 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 9 bin 425 lira, yoksulluk sınırı ise 30 bin 700 lira oldu. Ocak ayında söz konusu miktarlar sırasıyla 8 bin 864 lira ve 28 bin 874 lira olarak açıklanmıştı.

Şubat 2022 Aralık 2022 Ocak 2023 Şub.23 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 1.379,02 2.451,55 2.669,57 2.833,42 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 1.081,82 1.951,20 2.142,34 2.286,08 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.362,15 2.421,55 2.632,07 2.795,02 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 729,57 1.306,27 1.420,52 1.509,74 Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile 4.552,56 8.130,57 8.864,48 9.425,15 Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile 14,829,19 26.483,94 28.874,55 30.700,83

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 107

Ocakta bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 12 bin 266 lira oldu. Eylülde söz konusu rakam 11 bin 557 lira seviyesindeydi.

Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 6.32 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 107.02 oldu.