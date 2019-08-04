Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne dün akşam saatlerinde yol üzerindeki çuvalda canlı bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi üzerinde yol kenarındaki şarampolde ağzı bağlı bir çuval buldu.

Yanına yaklaşınca içerisinde bir şeyin hareket ettiğini gören itfaiye ekipleri zaman geçirmeden çuvalın ağzını açtı. Çuvalın içerisinden köpek yavrusu çıktı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan çıkan köpek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.