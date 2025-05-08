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        Haberler Gündem Çevre Yola atık yağ döken kişiye ceza | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta yola atık yağ döken kişiye ceza uygulandı

        Yozgat'ta yola atık motor yağı döktüğü tespit edilen kişiye 4 bin 512 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:08
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        Yola atık yağ döken kişiye ceza
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesi Sarıkaya Sanayi Sitesi'nde yaptıkları denetimde, bir işletme sahibinin yola çok miktarda kullanılmış motor yağı döktüğünü tespit etti.

        Ekipler, işletme sahibi C.S.'ye, "kara yolu güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 4 bin 512 lira para cezası uyguladı.

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