AA

Sakarya'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförünce alıkonulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikâyette bulundu. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DAVANIN KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı önceki duruşmada açıkladığı, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

SANIK VE AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Söz alan müşteki avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Söz verilen Sanık S.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Sanığın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay, "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl ve "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Mağdurun avukatı da olan Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Sakarya Barosunun davaya müdahillik talebinin kabul edilmediğini hatırlatarak, bunu hukuka uygun bulmadıkları gerekçesiyle istinafa başvuracaklarını söyledi.

Yıldız, sanığa verilen cezaya ilişkin ise "Cezanın yukarı hadden verilmesi ve iyi hal indiriminin kullanılmaması bakımından verilen cezadan memnuniyet duymaktayız" dedi.

*Fotoğraflar: İHA