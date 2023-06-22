Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu minibüsünde cinsel saldırı iddiasında 24 yıl hapis! - En son haberler
ABONE OL

Yolcu minibüsünde cinsel saldırı iddiasında sanık şoföre 24 yıl hapis!

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın cezası belli oldu. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulunan sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yolcu minibüsünde cinsel saldırı iddiasında 24 yıl hapis! - En son haberler
AA

Sakarya'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste alıkoyduğu genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım 2022'de Sakarya'ya gelen M.K. (21), gece saatlerinde evine gitmek için bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförünce alıkonulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikâyette bulundu. Gözaltına alınan sürücü S.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DAVANIN KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı önceki duruşmada açıkladığı, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıldan az olmamak kaydıyla "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya, "tehdit" suçundan da 9 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

SANIK VE AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Söz alan müşteki avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Söz verilen Sanık S.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Sanığın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

MAHKEMEDEN HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay, "cebir kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl ve "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Mağdurun avukatı da olan Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Sakarya Barosunun davaya müdahillik talebinin kabul edilmediğini hatırlatarak, bunu hukuka uygun bulmadıkları gerekçesiyle istinafa başvuracaklarını söyledi.

Yıldız, sanığa verilen cezaya ilişkin ise "Cezanın yukarı hadden verilmesi ve iyi hal indiriminin kullanılmaması bakımından verilen cezadan memnuniyet duymaktayız" dedi.

*Fotoğraflar: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
2023 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarında kademeli artış formülü masada!
Ordu'da 3 ilçeyi bağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı
GÜNDEM Ordu'da 3 ilçeyi bağlayan yol heyelan nedeniyle ...
Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM İki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Manisa'da geri dönüşüm tesisinde feci yangın!
GÜNDEM Geri dönüşüm tesisinde feci yangın!
Sultan'ın ölümünde istenen ceza belli oldu
GÜNDEM Sultan'ın ölümünde istenen ceza belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kesin ihraç istemi - En son haberler
GÜNDEM Tanju Özcan için kesin ihraç istemi
Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayetinin nedeni ortaya çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Gece kulübü işletmecisi cinayetinin nedeni ortaya ...
2022 yılı ölüm istatistikleri
GÜNDEM 2022 yılı ölüm istatistikleri
İstanbul merkezli kipto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya çıktı! - Son dakika haberi
GÜNDEM Kripto para vurgununda inanılmaz detaylar ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.