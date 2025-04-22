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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var! | Son dakika haberler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var!

        Yalova-Bursa kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:54
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        Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var!
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        Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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