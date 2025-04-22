Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var!
Yalova-Bursa kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.