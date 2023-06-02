Yolda yürürken boynuna kablo rulosu düştü!

İHA

İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya (17), iş çıkışında evine gitmek için yola çıktığında başına akılalmaz bir olay geldi.

İHA'da yer alan habere göre Çetinkaya'nın çalıştığı bilgisayar firmasının yanındaki elektrikçi, tam da o sırada malzeme indiriyordu.

Çetinkaya bu sırada evine gitmek için yoldan geçerken, yukarıdan atılan kablo rulosu boynuna düştü. Yaşadıklarını anlatan Çetinkaya, "Çalıştığım iş yerimden metroya gitmek için telaşla çıkıyordum. Koştuğum sırada başıma bir kablo isabet etti. Başıma düştüğünde ne oluyor diye etrafıma baktığımda omzumda kabloyu gördüm. O anın şokuyla kabloyu çıkarıp yerine koydum. Tabii ağır bir şey olsaydı canım yanabilirdi. Yukarıdan başıma bir şey gelince korktum fakat yakın mesafeden geldi" diye konuştu.