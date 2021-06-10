Yolda.com'a 1.9 milyon dolar yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikGüncel YatırımYolda.com'a 1.9 milyon dolar yatırım
ABONE OL

Yerli lojistik girişimine 1.9 milyon dolar yatırım geldi

Lojistik girişimi (FreightTech) Yolda.com, 1.9 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Girişimden yapılan açıklamada, alınan yeni yatırımın ekibi büyütmek ve bölgesel bir oyuncu olmak için kullanılacağı bildirildi

Yolda.com'a 1.9 milyon dolar yatırım
HABERTURK.COM

KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, henüz ilk yılında 1.9 milyon dolar tutarındaki ikinci yatırım turunu kapattığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Avusturya merkezli ve çok hızlı büyüyen startuplara yatırım yapan Speedinvest’in liderlik ettiği yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Collective Spark ve tüm melek yatırımcılar da katıldı.

Seri A yatırım turuna hazırlanan lojistik girişimi Yolda.com’un bir yılda aldığı toplam yatırımın, gerçekleşen yatırım turu ile birlikte 2.7 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, "Tüm mevcut yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcımız da bize, globalleşme yolculuğumuzda güç verecek. İlk yılımızda parsiyel (LTL) taşımacılıkta çok önemli taşıma hacimlerine ulaştık, yeni yatırımla hedefimiz hizmet alanımızı tam kamyon yükü (FTL) çözümleriyle genişleterek yaklaşık 10 kat büyümek ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firma haline gelmek. Bu hedefler doğrultusunda ekibimizi 1 yıl içinde 2 kat büyütmeyi istiyoruz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Silikon Vadisi girişimi Türkiye'deN yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİKSilikon Vadisi'ne Türkiye'den yatırım!
Abonesepeti’ne 2 milyon dolar değerinde yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK2 milyon dolarlık 'Abonesepeti'
Mobilite girişimine 26 milyon TL’lik yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİK'HOP'a 26 milyon TL’lik yatırım
Getir 550 milyon dolar daha yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİK550 milyon dolar daha 'Getir'di
Param Momento'ya ortak oldu
GİRİŞİMCİLİKParam Momento'ya ortak oldu
5 firmaya e-skuter işletmeciliği yetki belgesi verildi
GİRİŞİMCİLİK5 firmaya 'e-skuter' yetki belgesi
Yatırım alan Optiyol gözünü yurtdışına dikti
GİRİŞİMCİLİKOptiyol'a 810 bin dolar yatırım geldi
Koronavirüs aşısı geliştiren girişime Keiretsu'dan yatırım geldi
GİRİŞİMCİLİKVaccizone'a Keiretsu'dan yatırım!
Bayer tüm dünyadan girişimlere kapı açtı
GİRİŞİMCİLİKTüm dünyadan girişimlere kapı açtı
'Askıda yemek' 90 bine yaklaştı
GİRİŞİMCİLİK'Askıda yemek' 90 bine yaklaştı