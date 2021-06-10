Yolda.com'a 1.9 milyon dolar yatırım

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KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, henüz ilk yılında 1.9 milyon dolar tutarındaki ikinci yatırım turunu kapattığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Avusturya merkezli ve çok hızlı büyüyen startuplara yatırım yapan Speedinvest’in liderlik ettiği yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Collective Spark ve tüm melek yatırımcılar da katıldı.

Seri A yatırım turuna hazırlanan lojistik girişimi Yolda.com’un bir yılda aldığı toplam yatırımın, gerçekleşen yatırım turu ile birlikte 2.7 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, "Tüm mevcut yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcımız da bize, globalleşme yolculuğumuzda güç verecek. İlk yılımızda parsiyel (LTL) taşımacılıkta çok önemli taşıma hacimlerine ulaştık, yeni yatırımla hedefimiz hizmet alanımızı tam kamyon yükü (FTL) çözümleriyle genişleterek yaklaşık 10 kat büyümek ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firma haline gelmek. Bu hedefler doğrultusunda ekibimizi 1 yıl içinde 2 kat büyütmeyi istiyoruz" dedi.