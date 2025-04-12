Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpığı adam hayatını kaybetti

        Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpığı adam hayatını kaybetti

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Kemal Baki'ye seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Baki, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Baki'yi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metrelerce havaya fırladı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kamil Baki kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kamil Baki, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #GEMLİK
        #Kamil Baki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası