Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçlarını ekipler ulaştırdı | Sağlık Haberleri

        Yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçlarını ekipler ulaştırdı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastanın ilaçları, özel idare ekiplerinin çalışmasıyla ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçlarını ekipler ulaştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesinin Fındıklı köyünde yaşayan diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın ailesi, biten ilaçların bölgedeki kış şartları nedeniyle temin edilememesi üzerine köy muhtarından yardım istedi.

        Durumun Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin'e iletilmesiyle Özel İdare ekipleri harekete geçti.

        Akdan'ın ihtiyacı olan ilaçları temin eden ekipler, zor yolları aşarak köye ulaştı ve ilaçları aileye teslim etti.

        Hasta kadının oğlu Mustafa Akdan, böbrek yetmezliği, kalp, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan annesinin düzenli kullanması gereken ilaçlar olduğunu belirterek, "Hava koşullarından dolayı bu ilaçları temin edemedik. İlaçların ulaştırılmasından büyük mutluluk duyduk. Bunları bize ulaştıran kaymakamımıza hem kendim hem köyüm adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de kopan vinç 2 araca ve binaya çarptı

        Başakşehir'de tırın arkasında taşınırken kopan bir vinç 2 araca ve bir binaya çarparak durabildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        İki bölge için kritik uyarı! Çığ riskine dikkat!
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?