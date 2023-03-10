'Yolumuz Bu' yayında

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HABERTURK.COM

Düzenlemesi Anıl Ulusoy'a, sözleri Aybüke Poçan'a ait 'Yolumuz Bu', lo-fi tarzıyla bu güç birliğini simgeliyor. 'Yolumuz Bu', bir aşk hikâyesini en saf haliyle dinleyenlerine sundu.



Poçan, 'Yolumuz Bu' ile birlikte 2023 içerisinde yayımlayacağı yeni albüm hazırlıklarına başladığının da müjdesini verdi.