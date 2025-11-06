Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Yonca Evcimik: Kendimi korumaya çalışıyorum - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik: Kendimi korumaya çalışıyorum

        Özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, "Kendimi korumaya çalışıyorum, şu anda yok ama ben yaptığım işle gündemde olayım istiyorum. Beni, buket güller falan tavlamaz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:18
        "Kendimi korumaya çalışıyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yonca Evcimik, yeni şarkısı 'Lambada'yı Beyoğlu'ndaki bir mekânda, aralarında Deniz Seki ve Zeyno Gönenç'in olduğu yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

        Deniz Seki ve Yonca Evcimik
        Deniz Seki ve Yonca Evcimik

        Son dönemde, 1990'lı yıllarla ilgili yapılan müzik çalışmalarının revaçta olduğunu söyleyen Yonca Evcimik; "Bence 90'lar döndü ama tekrar yakalayalım diye yapmadık. Son dört - beş yıldır zaten 1990'lar konserleri yapıyoruz. 'Lambada' ile taçlandırdık" diye konuştu.

        Zeyno Gönenç ve Yonca Evcimik
        Zeyno Gönenç ve Yonca Evcimik
        "İÇİMDEKİ ÇOCUK HİÇ BÜYÜMEDİ"

        Şarkıcı ayrıca o yıllara olan özlemini ise "1990'lar çok harika geçti, tabii özlüyoruz. Rüya gibiydi, acayip çalışıyordum albüm üzerine albüm yapıyordum. Sadece aşk değil, her şey çok başkaydı. Her zaman söylerim bugün varız, yarın yokuz. Hayallerimizi gerçekleştirelim, en önemlisi özgür bir ruh olmak. İçimdeki çocuk hiç büyümedi" sözleriyle dile getirdi.

        Yonca Evcimik, gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına ise "Aşk yok gerçekten. Aşkın adı 'Lambada'... Kendimi korumaya çalışıyorum, şu anda yok ama ben yaptığım işle gündemde olayım istiyorum. Evlensem duyarsınız ama evlenen kim? Kısmet artık, olursa olur. Beni buket güller falan tavlamaz. Zeka, espri... Beraber eğleneceğim insan olsun isterim" yanıtını verdi.

        #yonca evcimik
