Yonca Evcimik, Afrika gezisinde yavru bir fili evlat edindi. Hayvan haklarının fanatik savunucularından biri olan Yonca Evcimik, Kenya'da oldukça özel anlar yaşadı.





Yonca Evcimik, Kenya'da evlat edindiği 'Musiara' adlı yavru bir filin bakım masraflarını üstlendi. 'Musiara'yı 'Oğlum' diyerek seven Yonca Evcimik, Afrika gezisi sırasında gergedanları ve zürafaları da besledi.





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