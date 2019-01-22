Bir mekanda radyocular ve basın mensuplarını ağırlayan Yonca Lodi, etkinlik öncesinde kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.
"BU MESLEĞE İHANET ETMEDİM, MESLEĞİMDE BANA..."
"1999'daki küçük kız, çaylak heyecanını yaşıyorum. Sanki ilk albümümü yapıyorum. Yirmi yıla altı albüm, altı single, sayısız konser, hepsi birbirinden değerli dostlar ve yüz binlerce güzel insan sığdırdık. Hep söylerim. Ben bu işi gecenin üçünde sesimle hiç tanımadığım birine ulaşma ihtimali yüzünden yapıyorum. İyi ki de yapıyorum" diyerek sözlerine başlayan Yonca Lodi, ''Sahneye ilk çıktığınız günü hatırlıyor musunuz?'' sorusu karşısında verdiği "16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece... 1993... İlk sahneye çıktığım günden hesap edersek yirmi beş yıl yapıyor ancak ben ilk albümünden yola çıkarak yirmi yılı doldurdum diyorum.'' cevabı ile ise muhabirleri şaşırttı.
Yirmi yıla sayısız anı sığdırdığını ve çaylaklık dönemini dolu dolu yaşadığını dile getiren başarılı sanatçı, ''Sahneden bile düştüm ama hiçbir anımı kötü bir anı olarak nitelendirmiyorum. Ben bu mesleğe hiç ihanet etmedim, bu meslekte bana hiç ihanet etmedi" dedi.
"SEZEN AKSU BENİM ÇOCUKLUK KAHRAMANIM"
Albümünde beş şarkısı bulunan Sezen Aksu'nun kendisine ömürlük bir hediye verdiğini de dile getiren Lodi, ''Sezen benim çocukluk kahramanım. Bana verdiği destekle beni çok çok mutlu etti. Bu albümde Sezen Hanım dışında Zeki Güner, Sibel Algan, Murat Güneş ve Alper Atakan'a çok teşekkür ediyorum. Bu albüm bizim çocuğumuz. Onlar olmasaydı başaramazdım. Beki yine bir albüm yapardım ama bu kadar lezzetli olmayabilirdi'' sözleriyle albümünde emeği geçen herkese minnet duygularını sundu.
AŞKA EVET, EVLİLİĞE HAYIR
Son olarak kendisine yöneltilen ''yüzük parmağınız ne zaman dolacak?'' sorusuna da bütün samimiyetiyle yanıt veren Lodi, ''Dolmayacak. Çok şükür boyumca bir evladım var. Ben sıramı savdım. Bu kadar aşk şarkısı söyleyen bir kadının aşka inanmaması mümkün değil. Bir gün belki yeniden aşık olurum ama evlilik düşünmüyorum'' diyerek evlilikle arasındaki kırmızı çizgiyi gözler önüne serdi.
"YİRMİ YIL SİZ SORDUNUZ ŞİMDİ SIRA BENDE"
Magazin muhabirlerinin sorularının ardından mikrofonları eline alan Lodi, bu sefer gündemi kendisi belirledi. ''Yirmi yıl siz sordunuz. Şimdi sıra bende.'' sözleri ile muhabirlerden magazin tüyoları isteyen başarılı sanatçı, Mustafa Sandal 'ın magazine yansıyan yeni aşk iddialarını ise ''Fıstık gibi çocuktur Mustafa. Yaşına değil ruhuna ve fiziğine bakın. Kalbi gibi güzel olsun her şey'' sözleriyle yorumladı.
ÇIPLAK SESLE ''SEVİŞMELER HARİÇ'' DEDİ
Aynı zamanda yirminci sanat yılını da kutladığı çok özel gecede kendisini yalnız bırakmayan dostlarına unutamayacakları bir sürprizde yapan Lodi, yeni albümünden ''Sevişmeler Hariç'' şarkısına acapella yaparak çıplak sesle söyledi.
Gecenin finalinde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarına üfleyen başarılı sanatçı, ''Allah bana bir yirmi yıl daha sahnede olmayı, bir yirmi yıl daha sizlerle birlikte olmayı nasip etsin'' sözleri ile kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
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