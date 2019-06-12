Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Yonca Lodi, 6. stüdyo albümü 'Fazla Aşk'ı DMC etiketiyle 31 Aralık 2018’de yayımlamıştı. Lodi'nin albümünden ikinci video klip şarkısı Sezen Aksu imzalı “Gitme Sakın” oldu.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan “Gitme Sakın, Yonca Lodi’nin “Fazla Aşk” albümünde ilk günden dinleyicilerin dikkatini çeken bir şarkı olarak öne çıktı.

"UNUTULMAZ BİR KLİP ÇEKİMİ OLDU"

'Gitme Sakın'ın video klibi için Murat Joker yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Yonca Lodi, şarkının ruhuna da uygun olması nedeniyle bir yolculuk hikayesinin anlatıcısı oldu. Geçtiğimiz aylarda taşınma nedeniyle kapanan ve yıllardır yolculuklarımızın anılarını barındıran Atatürk Havalimanı’nın kapıları Yonca Lodi için tekrar açıldı.

Murat Joker ve yirmi kişilik ekibinin çalıştığı video klibin çekimleri AHL Dış Hatlar Terminali başta olmak üzere alanın çeşitli yerlerinde 14 saatte tamamlandı. Dansçılar Hürrem Çıkıkçıoğlu ve Serdar Karaman'ın performansları ise göz doldurdu.

Yonca Lodi'nin yeni video klibi "Gitme Sakın" 12 Haziran 2019 çarşambadan itibaren tüm platformlar ve kanallarda yayında.