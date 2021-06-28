Faslı yıldız Younes Belhanda ile mayıs ayında 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Montpellier imzayı beklemeye aldı.

Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, "Finansal nedenlerle sözleşme imzalamak istemiyorum. Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık." ifadelerini kullandı.

L'Équipe'in haberine göre ise 31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere, Türkiye ve Katar kulüpleri ilgileniyor.

2009-14 yılları arasında Montpellier forması giyen Belhanda, 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.