Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: "Kazanma adına oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptı"

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı! F Grubu ilk maçında Young Boys, Manchester United'ı konuk ediyor.

66' Ngamaleu | 14' Ronaldo

Manchester United'da Wan Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

SAAT: 19.45

STAT: Wankdorf

YAYIN: Exxen

HAKEM: François Letexier

YOUNG BOYS: Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Pereira, Sierro, Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu, Meschack

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Beek, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Pogba, Ronaldo

Manchester United'a rakip olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybeden Young Boys, iki mağlubiyetini de 2018/19 Şampiyonlar Ligi gruplarında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre takımlarına rakip olduğu sekiz maçın dördünü kazanan Manchester United (2B 2M), bu sekiz karşılaşmaya da grup aşamalarında çıktı (2G 2B 2M vs Basel & 2G vs Young Boys).

İngiliz takımlarına rakip olduğu sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Young Boys (1B 6M), tek galibiyetini 2010/11 Şampiyonlar Ligi elemelerinde Tottenham'dan aldı (3-2).

Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında ikinci kez boy göstermeye hazırlanan Young Boys, daha önceki tek katılımında grubunu son sırada tamamladı (2018/19). İsviçre ekibinin o sezondaki ilk maçı, sahasında Manchester United'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmaydı.

Şampiyonlar Ligi'nin son 21 sezonunda çıktığı ilk maçların sadece birini kaybeden Manchester United (13G 7B), tek mağlubiyetini 2015/16'da PSV karşısında aldı (2-1).