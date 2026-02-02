Habertürk
        Youssef En-Nesyri takımla vedalaştı: İmzaya gidiyor!

        Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertli takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:22
        Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılıyor.

        Fenerbahçe'nin son oynadığı Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

        En-Nesyri bugün İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a giderek Al-Ittihad'e imza atacak.

        Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

