Youtube’a tarayıcınız ile giriş yaparak video izleyebilir, Google hesabınız sayesinde kanallara abone olabilirsiniz ama Youtube’da video paylaşabilmek için kendi kanalınızı açmanız gerekir. Youtube kanalı ile video paylaşımı yapabildiğiniz gibi aynı zaman canlı yayın da açabilirsiniz. Youtube kanalını kendi adınıza açabileceğiniz gibi marka ya da şirket adı da kullanabilirsiniz. Hatta birden fazla Google hesabınızla birden fazla Youtube kanalı sahibi de olabilmeniz mümkün. Ayrıca açacağınız Youtube kanalının izlenme oranlarını rapor halinde görebilme imkanına da sahip olursunuz. Peki Youtube’da kanal açma işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

YOUTUBE KANALI NASIL AÇILIR?

Youtube kanalı açarken kişisel hesabınızdan farklı bir ad hatta işletme adı kullanabilirsiniz. Kanal açmak isteyenler Google (Gmail) hesaplarını kullanarak Youtube’da oturum açabilirler. Eğer Google hesabınız yoksa önce Youtube ye olmanız gerekir. Youtube’da oturum açtıktan sonra Sol üst köşedeki seçeneklerden ‘kanal oluştur’ bölümüne gidin ve Marka Hesap adınızı girin. Böylece kanalınızı oluşturursunuz. Kanal açma işleminden sonra yazımızdan Youtube kanal özelleştirmeleri ve ayarları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

YOUTUBE KANAL AYARLARINI DÜZENLEME İŞLEMİ

Kanalınızda Videolar, Oynatma Listeleri, Kanallar, Tartışma, Hakkında bölümü bulunur. bBu alandan Kanalı Özelleştirme ve İçerik Stüdyosu bölümünü de kullanabilirsiniz. Kanalı özelleştir sekmesini kullanarak “kanal açıklaması, kanal resmi ve kanal ayarlarını “ kontrol edebilirsiniz. Yani izleyicilerin sizi ilgi çekici bulabilmesinin ilk adımı doğru fotoğraf ve açıklama metninden geçer. Bu alanı etkileyici içeriklerle doldurmak size çok şey kazandırabilir.

İÇERİK STÜDYOSU NE İŞE YARAR?

İçerik Stüdyosu’nu kullanarak yüklediğiniz videoların gelişimini ve etkileşimin takip edebilirsiniz. Tüm bu işlemler Kontrol Paneli’nden yapılır. Kontrol Paneli’nde bulunanlar aşağıdaki gibidir;

-Videolar

-İpuçları

-Analtics (Şzlenme süresi- Görüntülenme)

-Yorumlar

-Yenilikler

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