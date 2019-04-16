Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve 850 yıl önce inşa edilen tarihi Notre Dame Katedrali'nde dün gece çıkan büyük yangınla ilgili olarak Google’ın video paylaşım platformu YouTube, tarihi bir skandala imza attı.

YouTube, platformu üzerinden Notre Dame Katedrali’ndeki yangını canlı olarak izleyen bazı kullanıcılara, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili bir bilgi panelini öne çıkardı. Bu skandal, ABD ve Güney Kore'deki yeni bir YouTube özelliğiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

YouTube’un bu yeni bilgi paneli özelliği, sözkonusu yayınla ilgili haberler konusundaki doğrulanmış kaynaklara bağlanarak, yanlış bilgilendirme ve komplo teorileriyle mücadele etmek için geliştirilmişti. Ancak bu yeni özelliğin, Notre Dame Katedrali’ndeki yangını terör saldırısıyla eğilimli bir bilgi paneliyle sunması, bu yeni özelliğin ve dolayısıyla YouTube’un doğrulanmış kaynak seçiminin sorgulanmasına da yol açtı.

Yaşanan bu durum sonrası, YouTube, yangınla ilgili canlı akış panellerini devre dışı bıraktığını duyurdu. Yanlış bilgilendirmenin yayılmasını durdurmak için tasarlanan bu yeni YouTube özelliği, dün gece büyük bir karışıklığın da kaynağı oldu.

Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izleyen YouTube kullanıcıları, yayın esnasında ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili canlı yayınların ve haber videolarının yayınlandığını bildirdi.

KOMPLO TEORİLERİNİN ÖNLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ AMA...

YouTube’un algoritması, bir konunun ne zaman haber eğilimi gösterdiğini otomatik olarak belirliyor ve bir bilgi panelini otomatik olarak ekliyor. Bilgi paneli özelliği şu anda sadece ABD ve Güney Kore'de sunuluyor ve doğrulanmış kaynaklardan haberler sağlamak ve komplo teorileriyle yanlış haberlerin yayılmasını önlemek için kurgulanıyor.

Her ne kadar YouTube bu özelliği devre dışına aldığını açıklasa da YouTube'un bu iki olayı (Notre Dame Katedrali’ndeki yangın ile 11 Eylül terör saldırıları) neden ilişkilendirdiği hala netlik kazanmış değil.

Ancak yapay zeka temelli algoritmaların, Notre Dame Katedrali kulesinin çökme anı ile 11 Eylül saldırılarındaki ikiz kulelerin yıkılış anını ilişkilendirmiş olmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

‘ÇOK ÜZGÜNÜZ, DEVRE DIŞI BIRAKIYORUZ…’

Konuyla ilgili olarak YouTube sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

"Notre-Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle derinden üzüntü duyuyoruz… Geçen yıl, yanlış bilgilendirme konusu olan konular için Britannica Ansiklopedisi ve Wikipedia gibi üçüncü taraf kaynaklara bağlantılar içeren bilgilendirme panelleri başlattık. Bu paneller algoritmik olarak tetikleniyor ve sistemlerimiz bazen yanlış çağrı yapabiliyor. Bu panelleri yangınla ilgili canlı akışlar için devre dışı bırakıyoruz.”