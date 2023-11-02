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        Haberler Gündem YOUTUBE PREMIUM'A ZAM GELDİ! 2023 Bireysel, öğrenci ve aile paketi YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        YouTube Premium'a yüzde yüze yakın zam geldi! 2023 bireysel, öğrenci ve aile paketi YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu?

        YouTube Premium abonelik ücretleri zam haberinin ardından gündeme geldi. Youtube Premium'a Temmuz ayında ABD'de yapılan zammın ardından bir zam haberi de Youtube Türkiye kanalından geldi. Bireysel, öğrenci ve aile paketi abonelik ücretleri en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında zamlanmıştı. 29,99 TL'ye satılan bireysel paket, 59,99 TL'ye aile paketi ve bireysellik yıllık abonelik ücretlerine yüzde 100'e yakın zam geldi. İşte Youtube Premium abonelik ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:17
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        Reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi özellikleri kullanıcılarına sunan video izleme platformu YouTube bireysel, öğrenci ve aile paketi Premium abonelik ücretine yüzde 100'e yakın zam geldi. ABD'de Temmuz ayında 11,99 dolar olan YouTube Premium abonelik ücreti 13,99 dolara yükseltilirken fiyat artışı Türkiye'ye de yansıdı. Gelişmenin ardından bireysel, öğrenci ve aile paketi YouTube Premium abonelik ücretleri güncellendi. İşte 2023 Zamlı YouTube Premium abonelik ücretleri...

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        YOUTUBE PREMİUM ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        YouTube Premium zammının ardından bireysel paketin fiyatı 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile paketinin fiyatı 59,99 TL'den 115,99 TL'ye, öğrenci paketi ise 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Bireysel yıllık abonelik ise 299,99 TL'den 579,99 TL'ye yükseldi.

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        YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ

        YouTube Premium abonelerine özel özellikler arasında, reklamsız video izleme, internetsiz video izleme, arka planda oynatma ve Youtube Music özellikleri yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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