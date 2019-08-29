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Youtube hesap şifresi, daha kolay anımsayabilmek veya hesabı daha güvenli hale getirebilmek gibi nedenlerle değiştirilebiliyor.

Peki Youtube hesabı şifre değiştirme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

YOUTUBE HESABI ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Youtube hesap şifresi değişikliği için Google hesabınız üzerinden işleminizi yapabilirsiniz.

Google hesap şifre değişimi ile birlikte; Youtube, Gmail, Google Drive gibi pek çok Google hizmeti şifreniz de aynı anda değişmektedir.

İşte adım adım şifre değiştirme işlemi:

- Google hesabınızı açın,

- "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da "oturum açma"yı seçin,

- Şifreyi seçin. Şifrenin son değiştirilme tarihinizi göreceksiniz,

- Tekrar oturum açmanız istenecek,

- Oturum açtıktan sonra yeni şifrenizi girin, ardından "Şifreyi Değiştir"i seçin.

Güvenlik kontrolü ekranında başla ifadesine tıklayarak Google hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca açılan sayfadan kurtarma bilgilerinizi (e-posta, telefon numarası gibi) güncelleyebilirsiniz. Bu sayede şifrenizi daha güvenli bir hale getirebilir, şifre unutma durumunda hızlıca yeni şifre edinebilirsiniz.