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        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren adayı jandarma yakaladı

        YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kopya düzeneği ile ehliyet sınavına giren sürücü adayı ile kopya veren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:15
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        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren adayı jandarma yakaladı
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        YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kopya düzeneği ile ehliyet sınavına giren sürücü adayı ile kopya veren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde sürücü belgesi yazılı sınavına giren M.S.S.'nin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sınav merkezi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Okul yakınındaki bir araçta bulunan A.K., M.S. ve R.Ş.'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonunda bulunan sürücü adayı M.S.S.'ye kopya verdikleri belirlendi.

        M.S.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise kulaklık, düğme kamera, mikro ses kartı ve Wi-Fi cihazı çıktı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sürücü adayı, para karşılığında şüphelilerle anlaştığını itiraf etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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