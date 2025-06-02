Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 15 yaralı - Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
Haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve yaralı sayısındaki değişiklik nedeniyle yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
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Harun GÖKÇEOĞLU- Umutcan ÖREN/YOZGAT,
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