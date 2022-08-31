Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi

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YOZGAT (AA) - Tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Mardin Adliyesinde görevli hakim Nagihan Sel (32) memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Diyarbakır'dan cenazesi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine getirilen Sel için öğle vakti Aşağı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Hakim Sel'in yakınları, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çayıralan Müftüsü Şaban Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Sel, ilçe mezarlığına defnedildi.

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