Çandır ilçesinde etüt merkezleri öğrencilerden ilgi görüyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde öğrenciler, LGS sınava etüt merkezlerinde hazırlanıyor.

Çandır Kaymakamlığınca, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan etüt merkezleri yarıyıl tatilinde de boş kalmıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, görevli öğretmenler gözetiminde ders çalışırken, bazı öğrencilerde zeka oyunları oynayarak vakit geçiriyor.

Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve etüt merkezi sorumlusu Yasin Doğan, öğrencilerin yarıyıl tatilinde de etüt merkezini aktif bir şekilde kullandıklarını söyledi.

Etüt merkezinin öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunduğunu aktaran Doğan, "Öğrencilerimiz hafta içi boş zamanlarında ve tatil günlerde de etüt merkezlerinden yararlanıyor. Burada ders çalışıyorlar, kitap okuyorlar, akıl zeka oyunları oynuyorlar." dedi.









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