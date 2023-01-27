Çandır ilçesinde etüt merkezleri öğrencilerden ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çandır ilçesinde etüt merkezleri öğrencilerden ilgi görüyor

AA

Çandır ilçesinde etüt merkezleri öğrencilerden ilgi görüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde öğrenciler, LGS sınava etüt merkezlerinde hazırlanıyor.

Çandır Kaymakamlığınca, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan etüt merkezleri yarıyıl tatilinde de boş kalmıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, görevli öğretmenler gözetiminde ders çalışırken, bazı öğrencilerde zeka oyunları oynayarak vakit geçiriyor.

Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve etüt merkezi sorumlusu Yasin Doğan, öğrencilerin yarıyıl tatilinde de etüt merkezini aktif bir şekilde kullandıklarını söyledi.

Etüt merkezinin öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunduğunu aktaran Doğan, "Öğrencilerimiz hafta içi boş zamanlarında ve tatil günlerde de etüt merkezlerinden yararlanıyor. Burada ders çalışıyorlar, kitap okuyorlar, akıl zeka oyunları oynuyorlar." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Sorgun’da protesto edildi
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Sorgun’da ...
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 zanlıdan 20'si tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 41 ...
(Görüntülü) YOZGAT - KAZA ŞEHİDİ ER ALİ ARSLAN, YOZGAT&#039;TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOZGAT - KAZA ŞEHİDİ ER ALİ ARSLAN, ...
Kaza şehidi er Ali Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza şehidi er Ali Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna ...
Şehit Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, Yozgat'ta ...
(Görüntülü)- KAZA ŞEHİDİ ALİ ARSLAN MEMLEKETİ YOZGAT&#039;TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KAZA ŞEHİDİ ALİ ARSLAN MEMLEKETİ ...
Sarıgül: Toplumsal barış için af istiyoruz
YEREL HABERLER Sarıgül: Toplumsal barış için af istiyoruz
Sorgun Devlet Hastanesine medikal malzeme desteği
YEREL HABERLER Sorgun Devlet Hastanesine medikal malzeme desteği
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yozgat'ta konuştu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yozgat'ta konuştu:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.