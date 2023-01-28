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Çekerek Barajı'nda doluluk oranının düşmesiyle 4 kentte bahar sulaması tehlikeye girdi

AA

Çekerek Barajı'nda doluluk oranının düşmesiyle 4 kentte bahar sulaması tehlikeye girdi

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar alanı sulayan Çekerek Barajı'nda kuraklık nedeniyle doluluk yüzde 10,6'ya düştü.

Yozgat'ta yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Çekerek ilçesinde yıllık ortalama 51 gigavat elektrik üreten ve 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, bahar sulamasını tehlikeye düşürdü.

Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar tarımsal alanı sulayan barajda, yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk yüzde 10,6'ya geriledi.

Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle barajdaki suyun yaklaşık 40-50 metre çekildiğini söyledi.

"Bu bahar sulamaların yapılması zor görünüyor." diyen Kayhan, şunları kaydetti:

"Yağmurun ve karın gelmesi için dua ediyoruz. Halkımızdan da suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Barajda doluluk yüzde 10,6'lara kadar düştü. Baraj havzasındaki 4 ilimizde pancar, mısır gibi sulanabilir ürünleri eken çiftçimizin bu yıl zor durumda kalacağını tahmin ediyoruz çünkü ocak ayı bitmesine rağmen su seviyesi yüzde 10'larda. Bu nedenle çiftçimize daha farklı ürün ekmesini tavsiye ediyorum."

Merkezi bağlı Esenli köyünde bulunan ve 270 milyon metreküp su tutma ve 20 bin 424 hektar araziyi sulama kapasitesine sahip Gelingüllü Barajı'nda ise su seviyesi 17 milyon metreküpe düştü.

- Su azalınca eski yerleşimler ortaya çıktı

Gelingüllü Barajı'nda suyun azalmasıyla birlikte su altında bulunan yerleşim yerleri de ortaya çıktı.

Barajın bulunduğu Esenli köyü halkından Zülfikar Gökoğlu, 80 yaşında olduğunu ve daha önce hiç bu kadar şiddetli bir kuraklık görmediğini söyledi.

Son yıllarda suların azalmasından dolayı pancar ekemediklerini ifade eden Gökoğlu, "Pancar ekince düzgün sulayamıyoruz. Barajda sular azalınca eski köylerimiz ortaya çıktı." dedi.

Ali Erol da kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü ve önceki yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Sonbaharda ektikleri buğday ve arpanın çıkmadığını ifade eden Erol, "Yağmur yağmadı ki ekin çıksın, Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu barajda 20-30 aile balıkçılık yapıyor. Balık da kalmadı barajda. Havaların kurak ve sıcak geçmesinden dolayı flamingo gibi bazı kuşlar da göç etmedi." diye konuştu.

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