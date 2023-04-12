Yozgat'ta aranan 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta haklarında cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firariler D.Ç. ve H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "adam öldürme" suçundan 38 yıl 2 ay 9 gün, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 2 ay 20 gün olmak üzere 40 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç'nin merkez Türkmenaraplı köyünde, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin ise Çayıralan ilçesine bağlı Gülderesi köyünde olduğunu belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.