Yerköy'de mevsimlik tarım işçilerine mobil koruyucu sağlık hizmeti veriliyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine mobil koruyucu sağlık hizmetli sunuyor.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine koruyucu sağlık hizmetleri ve yerinde mobil sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin toplu yaşadığı alanları ziyaret ederek, gebe izlemleri, çocukların aşı izlemi ve bilgilendirme eğitimi verildiğini ifade eden Tan, "Mevsimlik tarım işçilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerini etkin alabilmeleri için periyodik olarak planlanan günlerde çalışma yapılıyor. Katılımın daha fazla olması için 17.00-23.00 saatleri arasında sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.



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